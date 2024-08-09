В Госдуме сообщили, будет ли мобилизация на фоне событий в Курской области

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, будет ли в России мобилизация на фоне событий в Курской области.

"Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится", - сказал Заварзин радиостанции "Говорит Москва".

Политик уточнил, что "у нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация".

"В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник Генерального штаба", - сказал Заварзин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедших резервов пресекали попытки рейдов подразделений противника вглубь российской территории. ВС РФ наносит огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного ударом авиации российские военные уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак". Кроме того, авиация и ракетные войска поразили резервы противника на территории Сумской области. По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.