Приют для животных из-под Курска попросил помощи в вывозе подопечных

Приют для животных "Право жить" под Курском попросил о помощи – волонтеры не могут вывезти 300 своих подопечных, поскольку в их распоряжении только одна машина. Часть собак на этой машине они собираются отвезти на днях в Москву, также, возможно, получится заказать такси. Однако перевезти всех животных без дополнительной помощи не получится, передает издание "Подъем".

Ситуация осложняется тем, что приют находится не в самом Курске, где пока относительно безопасно, а в 30 километрах от города в сторону боевых действий. Волонтеры говорят, что пока возможность проезда между приютом и городом есть.

Сами волонтеры собираются оставаться на месте: "Пока да. Если бомбы будут сыпаться на голову, конечно, уедем, а если нет ещё, то до последнего".