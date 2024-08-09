Бастрыкин взял на контроль ситуацию с уральским инвалидом, о которого тушили сигареты

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об издевательствах над инвалидом в Каменске-Уральском.

Накануне стало известно, что 21-летний молодой человек регулярно подвергается нападкам со стороны местных жителей. Утверждалось, что неизвестные тушили о тело инвалида сигареты, а также похитили его личные вещи.

Как сообщает информационный центр СК России, сейчас по данному факту организована проверка. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Также он поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Сообщалось, что следователи установят всех участников событий, опросят пострадавшего и возможных очевидцев. Помимо этого, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью уральца.