Байден разочарован принятием в Грузии закона об иноагентах

Президент Америки Джо Байден написал письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Документ посвящен 16-ой годовщине начала боевых действий в Южной Осетии. Политик высказался о принятом в Грузии законе об иноагентах.

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"Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является принятый в кремлевском стиле "Закон об иностранных агентах" и ложные заявления грузинских правительственных чиновников, которые противоречат нормам членства в Евросоюзе и НАТО", – приводят "Ведомости" выдержку из письма Байдена.

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Грузии – с беспорядками, столкновениями с силовиками и многочисленными задержаниями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламентское большинство преодолело его простым голосованием в том же парламенте.

Евросоюз ранее пригрозил Грузии отзывом статуса страны-кандидата в члены ЕС, если закон будет принят. Санкции намерены ввести и власти США. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" назвала эти угрозы попыткой вмешательства во внутренние дела страны.