Следственный комитет Югры начал проверку по факту травмирования девушки в аквапарке

Следственный комитет Югры начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. С целью установления степени вреда, причиненного здоровью девушки, проводится судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее telegram-канал Ural Mash сообщил, что девушка нарушила правила спуска и во время скатывания с горки раздвинула ноги. В результате аквапарк девушка покинула на "скорой" с разорванной промежностью. В больнице пострадавшей зашили интимную зону. Сейчас девушка восстанавливается. Ходить она пока не может. После выписки пострадавшая намерена судиться с аквапарком.