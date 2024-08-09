Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ в Курской области

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в оборонном ведомстве.