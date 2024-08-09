Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ. Открывая заседание, президент России отметил, что в повестке "очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом". В Кремле не уточнили, идет ли речь о ситуации в Курской области, которую атакуют ВСУ. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Тем временем Минобороны России сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия против ВСУ в Суджанском районе Курской области. В регион переброшены РСЗО, артиллерия, танки, автотехника, сообщили в ведомстве.

В составе колонн, которые направляются в районы выполнения задач в Курской области, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ".