09 Августа 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Центр социальных медиа

Тюменский активист Рябцев планирует отказаться от обвинений экс-губернатора ХМАО Комаровой

Тюменский активист Юрий Рябцев планирует отказаться от борьбы за обвинение экс-губернатора Югры Натальи Комаровой в дискредитации ВС РФ, сообщают "ПиГ".

Как сообщил сам активист, обжалование решения окружного суда Югры, который не выявил нарушений в высказывании бывшей главы региона "мы не хотели этой *****, она нам не нужна" потеряло актуальность.

"К сожалению, из-за занятости не ездил на процесс в Ханты-Мансийск. Суд отказался от проведения лингвистики. Актуальность ушла. Составить жалобу и подать недолго, еще есть сроки. Пока проводятся консультации по этому вопросу", — прокомментировал Рябцев.

Напомним, 14 октября 2023 года Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой *****, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы будут присутствовать".

Ответ губернатора вызвал возмущение тюменского общественника Юрия Рябцева. Он написал заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, в котором обвинил главу региона в дискредитации российской армии и попросил привлечь ее к административной ответственности.

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением", а также врагом России. Поддержал Наталью Комарову и бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Власти Югры также подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста. После этого ряд политических и общественных деятелей призвали полицию возбудить дело на самого Рябцева за организацию информационной атаки на губернатора.

Теги: Юрий Рябцев, Наталья Комарова, дискредитация, армия


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