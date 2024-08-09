Ледовый городок в Екатеринбурге могут перенести в Исторический сквер

Власти Екатеринбурга снова задумались о переносе главного Ледового городка с Площади 1905 года в Исторический сквер. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Напомним, что ранее мэр Алексей Орлов предложил перенести городок, а площадь залить, превратив в гигантский каток на зимний период. Сейчас в мэрии активно обсуждается эта идея. Одним из вариантов новой площадки как раз и является Исторический сквер.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU информацию подтвердили, но отметили, что вопрос о переносе пока только прорабатывается.

"Такой вариант прорабатывается, но пока конкретики нет. Об этом можно говорить скорее как о перспективном решении. Рассматриваются разные варианты. В любом случае на площади останется часть новогодних украшений и активностей", - рассказали в пресс-службе.

Окончательное решение жители Екатеринбурга должны будут узнать осенью.