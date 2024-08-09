В хостеле в Москве прошли обыски, проверяют около 400 иностранцев

Обыски прошли в хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы. Об этом сообщил СУ СКР по столице в Telegram-канале.

Правоохранители установили личности 441 человека, среди которых 391 иностранный гражданин. Их проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества.

Изъята финансово-хозяйственная документация общества. С руководством и администрацией хостела работают следователи.

Ранее на Среднем Урале было обнаружено общежитие, в котором проживали десятки нелегальных мигрантов. Возбуждено уголовное дело.