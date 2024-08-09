Виталий Хоценко сообщил о готовности к отправке гумпомощи в Курск, собранной в Омской области

Как сообщил в своем телеграмм-канале Губернатор Омской области Виталий Хоценко, жителями сибирского региона собрана необходимая помощь для граждан, проживающих в районах российского приграничья, пострадавших от массированной террористической атаки ВСУ.

Поручение организовать для поддержки курян сбор и формирование гуманитарной помощи Губернатор Омской области дал накануне.

Сегодня омичи уже подготовили груз к отправке.

Глава Омской области уточнил: "Сформировали 20-тонный гуманитарный груз для жителей Курской области. Это продукты питания, питьевая вода, медикаменты, генераторы".

Планируется, что уже во вторник груз будет доставлен нуждающимся жителям Курской области.

"Находимся на оперативной связи с Правительством Курской области и всегда готовы прийти на помощь. Сейчас самое главное - помочь и поддержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов", - подчеркнул Губернатор Омской области Виталий Хоценко.