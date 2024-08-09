Предприниматель Портнягин заплатил штраф в 63 миллиона по "налоговому" делу

В Москве предприниматель Дмитрий Портнягин оплатил 63 млн руб. штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов.

Об этом на заседании по продлению меры пресечения бизнесмену (он – под домашним арестом) заявил его адвокат Евгений Грицков, пишет telegram-канал Baza.

Напомним, 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела. Сообщалось, что силовики нагрянули с обысками к блогеру – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia".