Рост перегретой российской экономики резко замедлится во втором полугодии - Bloomberg

Перегретая огромными военными расходами экономика России может вскоре резко "остыть" на фоне растущих ограничений в ключевых секторах, которые до сих пор способствовали росту, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков издания, дальнейшее расширение производства в военных отраслях ограничит практически полное исчерпание трудовых ресурсов на фоне жесткой конкуренции за сотрудников между военными и гражданским бизнесом.

Строительный и банковский секторы больше не защищены от воздействия очень высоких процентных ставок, поскольку большинство субсидируемых государством ипотечных программ были свернуты в прошлом месяце.

В то время как валовой внутренний продукт, как ожидается, подскочит более чем на 4% в год во втором квартале, рост, вероятно, замедлится до половины этого уровня в течение оставшейся части года, по мнению экономистов, опрошенных Bloomberg.