СМИ: в сургутском аквапарке "Аквамарин" девушке разорвало промежность

В сургутском аквапарке "Аквамарин" девушке разорвало промежность. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

Сообщается, что девушка нарушила правила спуска и во время скатывания с горки раздвинула ноги. В результате аквапарк девушка покинула на "скорой". В больнице пострадавшей зашили интимную зону. Сейчас девушка восстанавливается. Ходить она пока не может. После выписки пострадавшая намерена судиться с аквапарком.

Получить комментарий от руководства аквапарка не удалось. Направлен запрос.