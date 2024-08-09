"Перепутал педали": в Первоуральске автомобиль заехал в магазин

В Первоуральске водитель иномарки не справился с управлением и въехал во входную группу магазина.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня около 13.30 часов на улице Вайнера. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем "Субару Форестер" допустил наезд на входную группу местного магазина. В результате ДТП никто не пострадал.

Как выяснили инспекторы, стаж вождения лихача составляет 23 года, он оказался трезв. Сам водитель пояснил полицейским, что якобы перепутал педали газа и тормоза.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.