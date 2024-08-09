В Курской области введен межсетевой роуминг

Минцифры России вводит на всей территории Курской области межсетевой роуминг – он позволяет абонентам автоматически переключаться между операторами, цитирует пресс-служба ведомства его главу Максута Шадаева.

"Это значит, что все граждане, находящиеся там, имеют доступ к услугам связи вне зависимости от их оператора. Если у абонента перестанет ловить его оператор, телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент. Так жители смогут оставаться на связи постоянно", - пояснили в министерстве.

Ранее министерство отменило плату за мобильную связь и интернет в восьми районах Курской области, где идут боевые действия. "С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS", - говорится в сообщении министерства.

Входящие звонки также будут бесплатными.