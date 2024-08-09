09 Августа 2024
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Общество Курская область
Фото: Накануне.RU

Врио губернатора Курской области посоветовал жителям региона не унывать

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал жителей региона сохранять боевой дух и не поддаваться унынию в условиях масштабной атаки ВСУ.

"Как глава региона, как внук кадровых офицеров. Сохраняйте спокойствие и боевой дух, поддерживайте друг друга, не поддавайтесь панике и унынию. От этого во многом зависит успех наших бойцов", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Самому Смирнову, занявшему пост всего несколько месяцев назад, тоже, вероятно, приходится сохранять хладнокровие: Telegram-канал "Больше, чем факт" сообщил, что в городе Льгов, недалеко от которого идут бои, живет родня супруги врио губернатора.

Смирнов посоветовал беженцам обращаться в районные и муниципальные администрации по месту пребывания – там помогут найти временное жилье. Местным властям также поручено вести учет вынужденных переселенцев.

"Накануне правительством России региону выделена дополнительная финансовая помощь вынужденным переселенцам. Когда средства поступят, подробно разъясним, где и как ее можно получить", - добавил Смирнов.

Между тем, в МЧС сообщили, что в регион сегодня автоколоннами доставлено 10 тонн питьевой воды, 10 электростанций, из Владимирской области выехала колонна с 35 тоннами продуктов питания.

"На территории Курской области развернуты 25 пунктов временного размещения, в них находятся более 2 тыс. человек, из них 520 детей", - добавили в МЧС.

Теги: алексей смирнов, курская область, беженцы


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