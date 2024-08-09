Над Курской областью сбиты семь ракет

И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что в небе над регионом сбиты несколько ракет.

"Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Смирнов в своем telegram-канале.

Ранее мэр Курчатова, где расположена Курская АЭС, Игорь Корпунков сообщил, что ситуация в городе напряженная.

"В нескольких десятках километров от границ нашего города идут боевые действия", - говорится в обращении Корпункова на странице администрации Курчатова в telegram-канале.