Бои идут в нескольких десятках километров от Курчатова, где расположена Курская АЭС

Ситуация в Курчатове Курской области, где находится Курская АЭС, напряженная, сообщил глава города Курчатова Игорь Корпунков.

"В нескольких десятках километров от границ нашего города идут боевые действия", - говорится в обращении Корпункова на странице администрации Курчатова в Telegram-канале.

Тем не менее, отметил он, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме. Корпунков заверил, что сам лично находится в городе, на рабочем месте, и призвал жителей не поддаваться панике.

Курская АЭС находится примерно в 60 км от российско-украинской границы, где уже четвертый день продолжаются боевые действия, начавшиеся в результате масштабной атаки ВСУ. 7 августа сообщалось, что Росгвардия усилила охрану Курской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что следит за ситуацией и находится в контакте с российскими и украинскими властями, добавив, что нет причин для беспокойства в отношении ядерной безопасности.