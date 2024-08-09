Новые российские самолеты будут дорогие и не востребованные?

Планы по выпуску пока так и не созданных окончательно российских самолетов могут быть скорректированы. Программа развития авиаотрасли была разработана в 2022 году, очень много говорилось о планах закупки сотен бортов (когда их построят) перевозчиками, особенно старательно "виртуальные" самолеты "закупал" "Аэрофлот".

Но аудит заводов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") показал, что нет "экономически оправданного спроса" на 1 тыс. новых отечественных самолетов до 2030 года. Об этом пишет "Коммерсант". Проверка консультантов Сбербанка и "Газпром нефти" также показала, что есть риски очередных переносов срока выпуска самолетов и их удорожания. Это значит, государству снова потребуется вкладываться бюджетными деньгами в отрасль, которая уже десятилетия приносит одни убытки (в небе нет ни МС-21, ни импортозамещенного "Суперджета").

Аудиторы рекомендуют пересмотреть планы по выпуску самолетов, конкретные цифры не называются, но речь идет о сокращении.

Издание напоминает, что решение о проверке было принято правительством после того, как весной "Ростех" и Минпромторг (курируемый непотопляемым вице-премьером Мантуровым) в очередной раз объявили о переносе сроков поставок самолетов.