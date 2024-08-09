Жильцам обрушившегося дома в Нижнем Тагиле выплачено почти 27 млн рублей

В администрации Нижнего Тагила рассказали, сколько денег выплачено пострадавшим от обрушения дома на улице Сибирская.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день муниципальную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 67 жителей, пострадавших при обрушении подъездов дома №81. Также финансовая помощь за утрату имущества и на первоочередные нужды по 150 и 350 тысяч рублей соответственно выплачена 51 человеку.

Еще по 15 тысяч рублей 52 пострадавших тагильчанина получили в качестве единовременной материальной помощи при возникновении ЧС. По данным администрации, общий объем финансирования на данный момент составил почти 27 млн рублей.

По результатам обследования дом №81 на улице Сибирской признан аварийным, поэтому принято решение его расселить. Как добавили в мэрии, сейчас началась подготовительная работа по выплате компенсаций за утраченное жилье.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла, что три семьи из Нижнего Тагила не могут получить компенсацию после обрушения дома.