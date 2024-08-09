Shot: В Курской области на стороне ВСУ воюют канадцы

Источник telegram-канала Shot сообщил о том, что канадские наёмники участвуют в боях на границе с Курской областью.

Канадско-украинская бригада атакует совместно с "Грузинским легионом"*, итого их около 300 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервов пресекали попытки рейдов подразделений противника вглубь российской территории. ВС РФ наносит огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного ударом авиации российские военные уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак". Кроме того, авиация и ракетные войска поразили резервы противника на территории Сумской области. По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

*признан террористической организацией и запрещён в России