В Свердловской области можно заплатить улыбкой в более чем 24 000 магазинах

В Свердловской области установлено более 24 тыс. терминалов Сбера, с "оплатой по улыбке". Этим летом терминал с биометрией уже установили в "Пятерочках", "Монетках", "Бристоле", Красное и Белое", а также торговой сети Kari.

"Мы видим, что количество транзакций по биометрии растет, и этот сервис становится привычным для свердловчан. Людям нравится, что оплатить покупки можно, не имея при себе ни кошелька, ни карты, ни телефона. В ближайших планах Сбера – оборудовать торговые точки автономными смарт-терминалами. Благодаря этому произвести оплату можно будет не только на кассе магазинов, но также в кафе или ресторанах, не выходя из-за столика", - рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, что подключить сервис можно через виртуального ассистента в своем личном кабинете. Достаточно сказать "Оплата улыбкой" и следовать указанной инструкции.