Стало известно, сколько получат от государства курские беженцы

В МЧС России сообщили о финансовой помощи, которая полагается при введении в регионе режима ЧС федерального характера и которая, вероятно, теперь будет выплачиваться жителям пострадавших районов Курской области. Там сегодня был введен такой режим на фоне масштабной атаки ВСУ.