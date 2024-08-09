Стало известно, сколько получат от государства курские беженцы
В МЧС России сообщили о финансовой помощи, которая полагается при введении в регионе режима ЧС федерального характера и которая, вероятно, теперь будет выплачиваться жителям пострадавших районов Курской области. Там сегодня был введен такой режим на фоне масштабной атаки ВСУ.
Пострадавшим полагается единовременная выплата в 15 тыс. руб., при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 тыс. руб., при полной утрате – 150 тыс. руб.
Отдельно указали, что выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб., получившим тяжкий или средний вред здоровью – 600 тыс. руб., в случаях легкого вреда здоровью – 300 тыс. руб.