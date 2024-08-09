Минобороны: Военные пресекают попытки рейдов ВСУ в Курской области

Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

В течение суток подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервов пресекали попытки рейдов подразделений противника вглубь российской территории.

ВС РФ наносит огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного ударом авиации российские военные уничтожили пять бронетранспортеров "Страйкер", а в районе населенного пункта Мартыновка — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины "Козак".

Кроме того, авиация и ракетные войска поразили резервы противника на территории Сумской области.

По данным Минобороны, за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Ранее МЧС России объявило в Курской области режим ЧС федерального характера. Как заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов, для помощи беженцам удалось организовать систему гуманитарной помощи. Власти также пригласили желающих присоединиться к волонтерам или оказать помощь беженцам вещами, средствами гигиены и продуктами питания.