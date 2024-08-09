Илон Маск пообещал из космоса подпалить усы президента Венесуэлы

Предприниматель Илон Маск прокомментировал блокировку социальной сети X (бывший Twitter) в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро распорядился ввести запрет на соцсеть за комментарии Маска в его адрес.

Один из пользователей спросил у владельца X, подготовил ли Илон Маск космические лазеры в ответ на блокировку. "Мы подпалим ему усы из космоса!", — написал Маск.

Ранее Маск угрожал прийти за Мадуро и на осле отвезти президента Венесуэлы на американскую военную базу Гуантанамо, чья тюрьма печально известна пытками в отношении заключенных.

Конфликт Маска и Мадуро начался после выборов президента Венесуэлы. Мадуро был объявлен победителем, оппозиция не признала результаты легитимными и начала протесты, которые подавлялись. Тогда в X Маск назвал Мадуро "диктатором", в ответ президент Венесуэлы вызвал бизнесмена на поединок, тот согласился, но дальше дело не пошло.

Ранее Маск вызывал на поединки Владимира Путина и Марка Цукерберга.