09 Августа 2024
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Фото: официальная страница военкора Евгения Поддубного / vk.com/poddubny_official

Поддубного случайно обнаружил на обочине житель Курской области

Военного корреспондента Евгения Евгения Поддубного, пострадавшего в результате атаки дрона ВСУ, нашел житель Курской области. Об этом сообщил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Мужчина ехал из Суджи. Он увидел военкора, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину.

"Он пытался выбираться, как-то двигался, мужчина увидел, остановился и посадил его к себе в машину", — рассказал медик-доброволец с позывным Дед.

Коц не исключил целеноправленность удара дронов ВСУ именно по журналистам. "Я не исключаю того, что их срисовали с разведывательных дронов, которые там в небе летают… и могли целенаправленно навести дрон на их машину. То есть они вполне могли видеть, что там работала съемочная группа, она там была единственная на тот момент", - сказал Коц в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, военкор Евгений Поддубный получил ранение 7 августа из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.

После попадания беспилотника кроссовер Поддубного улетел в кювет и загорелся. Следом за ним ехала его съемочная группа — они увидели, как машина взорвалась, подумали, что никто не выжил, и уехали в безопасное место. Из-за этого появились первые сообщения, что Евгений погиб. Оказалось, он выпал из салона, когда машина кувыркалась.

Теги: поддубный, курская область, коц


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