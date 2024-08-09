Оперативная обстановка в Курской области остается сложной – врио губернатора

Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, для помощи беженцам удалось организовать систему гуманитарной помощи.

"В Курске развернут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Волонтеры формируют продуктовые и санитарные наборы, готовят генераторы, бутилированную воду и лекарства.

Власти также пригласили желающих присоединиться к волонтерам или оказать помощь беженцам вещами, средствами гигиены и продуктами питания.

Ранее МЧС России объявило в Курской области режим ЧС федерального характера. Уже четвертые сутки в регионе идут бои, начавшиеся в результате масштабной атаки ВСУ на приграничные населенные пункты.

"В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании", - говорится в сообщении министерства.