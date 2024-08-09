В Пермском крае работники предприятия массово заразились сальмонеллезом

В Губахе работники крупного предприятия заразились сальмонеллезом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

После отравления Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование в столовой № 3. Во время проверки были выявлены нарушения, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы. Продукты были без маркировки, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, на территории столовой были обнаружены насекомые.

У работников столовой не было необходимых медицинских документов.

Губахинский городской суд рассмотрел протокол об административном нарушении. Руководство компании "Прогресс-Сервис" было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Деятельность учреждения приостановили на 30 суток.

Приставы опечатали двери столовой. За нарушение запрета руководству предприятия грозит ответственность.