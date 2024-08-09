Власти Екатеринбурга хотят убрать трамвайную линию на ВИЗе

В Екатеринбурге внесен на общественные обсуждения проект планировки и межевания участка от улицы Лоцмановых до улицы Водонасосной, с организацией набережной на южном берегу Верх-Исетского пруда.

Согласно опубликованным на сайте мэрии документам, при одобрении проекта на ВИЗе "перенесут" трамвайную линию до Зеленого острова, которую обслуживает трамвай №11, на улицу Татищева, которую хотят продлить до Срединного кольца.

Помимо этого, проект предусматривает реконструкцию дороги на улице Малый Конный Полуостров: будет расширена как дорожная, так и пешеходная часть. Также планируется строительство велодорожек.

Общественные обсуждения проводятся по 27 августа включительно. Экспозицию проектов можно посмотреть в холле 2-го этажа здания мэрии по 16 августа включительно с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 17.00. Исключением являются праздничные и выходные дни.