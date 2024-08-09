Суд освободил бывшего подчиненного Шамарина за дачу показаний на генерала

Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина (на фото).

Как сообщили РИА Новости адвокат Игорь Дюкин, Оглоблина освободили еще в марте. Суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы.

Оглоблин был осужден на 4,5 года колонии в феврале 2022 года за хищения.

Ранее сообщалось, что экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил – замначальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину. Он признает, что получил 19 млн руб. от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта". При этом Шамарин отвергает получение еще 17 млн руб.

В июле Шамарину продлили арест по делу о коррупции. Под стражей обвиняемый пробудет до 21 сентября текущего года.