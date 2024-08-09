МЧС объявило в Курской области режим ЧС федерального характера

МЧС России объявило в Курской области режим ЧС федерального характера. Уже четвертые сутки в регионе идут бои, начавшиеся в результате масштабной атаки ВСУ на приграничные населенные пункты.

"В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Владимир Путин призвал федеральные ведомства оказать Курской области всю необходимую помощь.