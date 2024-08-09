09 Августа 2024
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Академическом 2 сентября школа №133 примет 1,2 тысячи учеников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осмотрел в Академическом здание новой школы №133. Она примет 1,2 тыс. учеников уже 1 сентября. Заниматься они будут в две смены.

Глава города кратко осмотрел пришкольную территорию, после чего прогулялся по двум этажам школьной пятиэтажки. Мэр назвал подрядчика, компанию "Атомстройкомплекс", надежной организацией, которая не подвела.

"Школа долгожданная, самая современная. Первое пятиэтажное общеобразовательное здание Екатеринбурге. Специализация школы – креативное направление. Думаю, что это – ответ на запрос родителей. И детей, которые растут креативными, они смогут здесь реализовывать свои навыки", - сказал Орлов.

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

В здании школы – три спортзала.

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

"2 сентября в школе запустят учебный процесс. Специализация школы – одна из современных, есть возможности, например, киноиндустрии. Дети будут получать знания с учетом современных запросов экономики", - сказал Орлов.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о количестве смен в школе, глава города сообщил, что их будет две.

"Набрано сегодня 1,2 тыс. учеников. Мы понимаем, что детей в Академическом гораздо больше. Что касается начальных классов, все требования родителей будут удовлетворены", - сказал Орлов.

Здание переменной этажности (от двух- до шестиэтажных секций) общей площадью почти 25 тыс. "квадратов" расположено по адресу Академика Ландау, 39б. В нем предусмотрено все для того, чтобы организовать эффективный и комфортный образовательный процесс: разные помещения для начальной, средней и старшей школы, три спортивных зала, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами, просторный информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. Также в учреждении есть актовый зал на 327 человек и столовая на 604 места.

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

В 50 классах установлена эргономичная школьная мебель и мультимедийное оборудование, а кабинеты физики и химии оснащены современными лабораториями. На прилегающей территории разместились большой школьный стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом. Строительство школы финансировали из регионального и федерального бюджетов, в том числе за счет участия в нацпроекте "Образование".

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов в школе №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Школа №133 Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Школа №133, Алексей Орлов, мэр


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2024 14:35 Мск В Академическом завершается строительство новой школы №133

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