МАГАТЭ следит за военными действиями вблизи Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией вокруг Курской АЭС и находится в контакте с российскими и украинскими властями, нет причин для беспокойства в отношении ядерной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на слова представителя агентства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии напомнил, что все атомные электростанции, независимо от места их расположения, "никогда не должны становиться объектом вооруженного нападения".

Курская АЭС находится примерно в 60 км от российско-украинской границы, где уже четвертый день продолжаются боевые действия, начавшиеся в результате масштабной атаки ВСУ. Эксперты отмечают, что тип реакторов, установленный на Курской АЭС, является менее устойчивым к внешним угрозам, чем тот, что стоит на Запорожской станции.