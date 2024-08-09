Мэр Суджи: В городе все нормально, ведется эвакуация

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев заявил, что в городе "все нормально", идет эвакуация.

"Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?" — сказал Слащев RT.

По его словам, работы много: звонят люди, которым нужна помощь. При этом мобильная связь в городе неустойчивая.

Ранее сообщалось, что жители Суджанского района Курской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди просят главу государства о помощи, так как "остались одни". Видео появилось в Telegram-канале "Суджа Родная".

По их словам, когда рано утром 6 августа началось нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, им пришлось покинуть дома без документов, так как никто их не предупредил. Местная жительница указала, что администрация района "не работала", а предупреждения об обстрелах они получали из местных Telegram-каналов. Кроме того, люди не могут связаться с родственниками из-за отсутствия связи в регионе.