В мэрии Москвы сообщили, сколько домов расселили за семь лет реновации

За семь лет с начала московской реновации около 168 тыс. горожан переехали в новое жилье. Также за это время было построено 322 жилых дома общей площадью 4,5 млн кв. м, расселены более 1 тыс. старых домов, сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.

Переселение уже завершено в шести районах города: Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

Самые высокие темпы переселения пришлись на три последние года, сейчас в стадии проектирования и строительства находятся 464 дома.