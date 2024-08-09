В Тюменской области организация выплатит 3,5 миллиона за травмы работника

Организация "РН-Сервис" выплатит 3,5 млн руб. работнику, пострадавшему на производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2023 г. машинист подъемного агрегата, находясь на кустовой площадке Приобского месторождения в Югре, выполняя монтаж подъемного агрегата, упал с четырехметровой высоты. В результате несчастного случая здоровью работника причинен тяжкий вред.

Основной причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация проведения работ, выразившаяся в нарушении порядка допуска к работам с повышенной опасностью.



Прокуратура района, действуя в интересах пострадавшего, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с работодателя в размере 3 млн 500 тыс. рублей.