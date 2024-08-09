09 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге создадут "Великую Уральскую стену"

Жители Екатеринбурга станут соавторами нового паблик-арт-объекта "Великая Уральская стена". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Проект представят в 2025 году, а подготовка к его созданию начнется уже в эту субботу, 10 августа, в День строителя. Всех желающих принять участие приглашают в Исторический сквер Екатеринбурга на стенд девелопера "Атом". Задача для детей и родителей – раскрасить уменьшенные копии секций знаменитого строительного забора ПО-2.

Всего секций будет 301 – столько же, сколько лет Екатеринбургу. Когда они будут готовы, курирующие проект художники Мария Плаксина и Егор Ефремов из объединения "ГУЙ" создадут из них и настоящих строительных заборов общегородской арт-объект.

Секции забора(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Заборы часто воспринимаются негативно, но на самом деле они предвещают изменения в городской среде. Легендарный паттерн ПО-2 создали больше 50 лет назад, и он врос в наш культурный код глубже, чем кажется на первый взгляд. Например, в 2000-х его образ вдохновил художников на проведение первого городского паблик-арт-фестиваля "Длинные истории Екатеринбурга". Даже теперь, когда ПО-2 уходит в историю, городские креаторы придумывают проекты по живописи на заборах. "Атому" в следующем году исполняется 30 лет, и объект "Великая Уральская стена" отразит роль компании в становлении города и подчеркнет ее связь с Уралом. А то, что в проекте примут участие горожане, еще раз продемонстрирует важность вклада каждого человека в любое дело" - объяснил креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

В качестве сувенира каждый участник получит брошки или магниты в форме крошечной секции ПО-2. Старт – в 12:00 10 августа в Историческом сквере на стенде девелопера "Атом". Участие бесплатное.

Теги: арт-объект, стена, Атом, Екатеринбург


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