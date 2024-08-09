В Курской области отменили плату за мобильную связь и интернет на время ЧС

Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно, сообщили в Минцифры России.

"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS", - говорится в сообщении министерства.

Входящие звонки также будут бесплатными.

"Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счёта сколько потребуется", - добавили в ведомстве.