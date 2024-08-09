В Кирове в год 650-летия начнут строительство стратегически важного тоннеля под Транссибом

В год 650-летия города Кирова начнется строительство стратегически важного для областного центра и всего региона объекта – тоннеля под Транссибирской магистралью. Сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что проектно-сметная документация на объект прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение.

"О необходимости строительства объекта докладывал Президенту России Владимиру Путину, мы получили федеральную поддержку. Знаю, как этот транспортный переход нужен и важен не только для жителей Кирова, но и районов области, – подчеркнул Александр Соколов. – Сейчас железнодорожный переезд в Нововятском районе — сплошное препятствие для всех водителей, которые едут в юго-восточном направлении. В год 650-летия Кирова планируем приступить к долгожданным работам".

Глава региона добавил, что это самый сложный инженерный проект в Кировской области на данный момент, поэтому при разработке документации учитывались все детали. В конце августа – начале сентября планируется объявить конкурс по выбору подрядчика на строительство объекта. Завершение строительства планируется к 2028 году.

Тоннель свяжет между собой районы города Кирова, обеспечит беспрепятственный выезд из областного центра в юго-восточном направлении, в частности, к Республике Татарстан.

Кроме того, с вводом тоннеля существенно будут сокращены экономические издержки за счет исключения временного простоя транспорта на железнодорожном переезде, повысится и уровень безопасности, поскольку пересечение железнодорожных путей транспортом и пешеходами будет исключено.

Общая протяженность тоннеля с подъездными четырехполосными путями составит 740 метров, тоннельная часть – 36 метров.