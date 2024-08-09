Главе СК доложат об охраннике магазина из Екатеринбурга, применяющего силу к покупателям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту действий охранника магазина из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что охранник продуктового магазина в столице Урала регулярно применяет физическую силу к покупателям, в том числе и к несовершеннолетним. При этом обращения людей к руководству торговой точки и в правоохранительные органы якобы остались без внимания.

Сейчас СК России по Свердловской области проводит проверку. Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя ведомства Константина Мирошниченко доклад по ситуации.

Также на этой неделе глава Следственного комитета РФ потребовал возбудить уголовное дело против мигранта, пристававшего к ребенку в Екатеринбурге.