СМИ: В атаках на Курскую область участвуют грузинские и польские наемники

В нападении на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщает американский портал War Zone со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что "около 120" наемников "Грузинского легиона"* участвуют в осуществленных ВСУ атаках.

Ранее источник Shot сообщил, что в составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, находятся польские наемники. В приграничных районах замечено около 30 человек, общавшихся между собой на польском языке. При этом общее число иностранных наемников — существенно больше, отмечает издание.

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ