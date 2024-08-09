Екатеринбуржцев предупредили о мошенниках, предлагающих ускорить работу YouTube

Жителей Екатеринбурга предупредили о мошенниках, предлагающих решить проблему с замедлением работы YouTube. О новой схеме "развода" рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

На фоне проблем с YouTube и попыток россиян "обойти систему" и вернуть прежнее качество работы хостинга, активировались и злоумышленники. Они предлагают посетителям сайта воспользоваться услугами специальных приложений или VPN-сервисов, которые якобы должны помочь. Однако сервисы могут быть вредоносными и нацеленными на компрометацию персональных данных жертвы, получение дистанционного доступа к установленным на гаджете приложениям, личным кабинетам и аккаунтам.

Полиция просит пользователей видео-платформой помнить о базовых правилах безопасности: установка антивируса, мониторинг отзывов пользователей, а также изучение информации о разработчике.

Ранее телеком-аналитик Эльдар Муртазин отметил, что широкие слои общества раздражает "замедление" неизвестно чьего авторства, при этом на популярности видеохостинга это не сказалось: у него в России прибавилось посетителей, также люди готовятся к потенциальной блокировке и уже скачивают средства ее обхода.

При этом стоит отметить, что запрещая YouTube, россиянам не оставляют альтернатив. Площадки ВК, Рутуб и Дзен не могут похвастаться той же популярностью и объемом загруженного и загружаемого контента, не говоря уже про механизмы для создателей контента — ни одна платформа не может предоставить такие же качественные алгоритмы ранжирования, рекомендаций и продвижения. Подробнее об этой проблеме мы писали ранее.