Из Екатеринбурга открывают прямые авиарейсы на Пхукет и в Бангкок

Авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажи билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Кольцово.

Уточняется, что на Пхукет полеты будут осуществляться с 13 сентября два раза в неделю. В сентябре самолеты будут летать из столицы Урала по понедельникам и пятницам, а с октября – по понедельникам и четвергам.

В Бангкок можно будет улететь с 15 сентября также два раза в неделю. Полеты в сентябре планируются по средам и воскресеньям, далее – по понедельникам и пятницам.

Как отметили в Кольцово, рейсы заявлены до конца марта.

Ранее сообщалось, что этой осенью из Екатеринбурга планируют открыть авиарейсы в Камбоджу.