СМИ: Фигуранты дела о хищениях в парке "Патриот" признали вину

Главное военное следственное управление СК предъявило обвинение в хищении более 30 млн рублей бюджетных средств директору парка "Патриот" - полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майору Владимиру Шестерову. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, оба фигуранта вину в мошенничестве в особо крупном размере полностью признали.

По версии следствия, деньги похищались путем оплаты непоставленных товаров и невыполненных работ. Помимо Ахмедова и Шестерова хищения производили и другие неустановленные лица.

Ранее сообщалось, что Шестеров будет находиться под домашним арестом в доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября. Ходатайствовать о такой мере пресечения следствие решило "с учетом состояния здоровья" генерал-майора. Ахмедов заключен под стражу.