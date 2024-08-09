Рейтинг доверия Путину снизился до минимума с начала года

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю 28 июля – 4 августа снизился максимально с начала года – с 81% до 78%. Ниже в 2024 году было только 21 января. Это данные еженедельного мониторинга фонда "Общественное мнение".

Также, согласно данным ФОМ, с 10% до 12% выросло число тех, кто не доверяет президенту России и чуть-чуть растет число респондентов, которые затрудняются с ответом (10%).

Падает и оценка работы правительства (только 52% оценивают ее положительно, 27% - скорее плохо), и председателя кабинета министров Михаила Мишустина (56% оценивают его работу положительно).