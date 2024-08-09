Почти 10% российских родителей берут кредит на сборы ребенка в школу - опрос

За год в среднем расходы родителей на сборы детей в школу в российских мегаполисах выросли на 10%. При этом каждый 11-й родитель утверждает, что взял кредит, чтобы купить детям самое необходимое для учебы. Опрос проводил исследовательский центр сервиса SuperJob, в нем приняли участие родители школьников (в том числе первоклассников) из всех округов страны.

Больше всего денег на покупку школьной формы, сменки, спортивного костюма, кроссовок, канцелярии и рюкзака уходит у родителей москвичей и петербуржцев – в среднем 15-16,5 тыс. руб. на ребенка. На третьем месте Красноярск и Казань – в этих городах придется потратить 14,8 тыс. руб.

При этом максимально ценник на сборы в школу выросли за год в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (+13%).