Самолет "Уральских авиалиний", севший в пшеничном поле, разберут на запчасти

Севший в поле под Новосибирском Airbus A320 "Уральских авиалиний" планируют разобрать на запчасти для дальнейшего использования в других самолетах. Об этом заявил уже бывший гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"По нему все решения приняты. Он был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора с использованием его частей, как запасных. Пустим его на запчасти, которые нам необходимы, чтобы летали другие самолеты. Он не поврежден, совершенно целый самолет", - передает его слова "Ъ-Урал".

Скуратов заявил, что разбор самолета начнется в течение двух недель. Недалеко от воздушного судна создадут небольшой городок с комфортными зданиями, в которых будут проживать сотрудники компании, занимающиеся разбором и транспортировкой в Екатеринбург. Завершить работы планируется к весне 2025 года. Бывший гендиректор также рассказал, что часть страховых средств будет оставлена самим страховщикам в качестве платы за запчасти.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Экипаж отстранили, а пилоты до последнего хватались за свое место в компании.

После полугода с происшествия стало известно, что самолет собираются разобрать и утилизировать. А позднее лайнер и вовсе предложили оставить в регионе в качестве достопримечательности. Вместе с тем появилась новость о том, что с "Уральских авиалиний" могут спросить 1,2 млн рублей за ущерб, понесенный колхозом, ведь из-за посадки пришлось на долгое время оградить 60 га территории.