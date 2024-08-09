США снабжают Украину разведданными в ходе атаки на Курскую область - Пентагон

США продолжают поддерживать Украину в различных формах, включая обмен разведданными, чтобы помочь ее оборонным усилиям, заявил представитель Пентагона изданию The War Zone в ответ на вопрос о том, предоставляют ли США Украине разведданные или другие возможности во время атаки на Курскую область России.

По словам представителя оборонного ведомства, "Пентагон регулярно обсуждает с Украиной оперативные вопросы", однако, он отказался сообщить подробности.

"Я не могу комментировать детали разведывательной поддержки, наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины остается неизменной", - заявил представитель Пентагона. Он добавил, что США также постоянно запрашивают у Киева подробности о "целях этой конкретной операции" (атаки на Курскую область – прим. ред.).

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам, что США дали Украине право использовать американскую технику на территории России.