Центр Екатеринбурга перекроют из-за празднования Дня строителя

Движение в центре Екатеринбурга в ближайшее время будет перекрыто из-за предстоящего Дня строителя. Об этом Накануне.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 9 и 10 августа 2024 года состоятся праздничные мероприятия, в связи с чем будет ограничено движение транспорта с 23.00 9 августа до 22.00 10 августа по улице Пушкина – от проспекта Ленина до улицы Малышева.

Также 10 августа будет ограничено движение с 6.00 до 22.00 по улице Воеводина – от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Кроме этого, проезд по Площади 1905 года закрывается до 22.00 10 августа в связи с проведением выставки строительных транспортных средств.

"Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и планировать маршруты движения заранее с учетом вводимых ограничений", - отметили в ведомстве.

Ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что ремонт Исторического сквера не помешает празднованию Дня города и Дня строителя.